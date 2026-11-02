TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A'dan Z'ye önemli açıklamalar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Sergen Yalçın'ın milli takıma getirilmesi, yasadışı bahis soruşturması ve naklen yayın ihalesi gibi merak edilen konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım." dedi.

TFF Başkanı şunları söyledi: ''Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, ‘ayağı ile basket atan adamı getirdik’ diye, insanlar yanlış anladı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."

İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmayan milli futbolcu iddiaları için de, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." ifadesini kullandı.

Sergen Yalçın'a herkesin sahip çıkması gerektiğini de söyleyen Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." dedi.

"TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"

Sergen Yalçın seçimini yaparken kimseden etkilenmediklerinin de altını çizen TFF Başkanı, "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak." diye konuştu.