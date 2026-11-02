TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan A'dan Z'ye önemli açıklamalar
02.11.2026 22:02
Son Güncelleme: 02.11.2026 22:23
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımdaki Sergen Yalçın seçiminden, yayın ihalesi ve bahis soruşturmasına merak edilen konuları aydınlattı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da Sergen Yalçın'ın milli takıma getirilmesi, yasadışı bahis soruşturması ve naklen yayın ihalesi gibi merak edilen konularda önemli açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, "Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım." dedi.
TFF Başkanı şunları söyledi: ''Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, ‘ayağı ile basket atan adamı getirdik’ diye, insanlar yanlış anladı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun."
İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın telefonunu açmayan milli futbolcu iddiaları için de, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama 'Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum' dedi." ifadesini kullandı.
Sergen Yalçın'a herkesin sahip çıkması gerektiğini de söyleyen Hacıosmanoğlu, "TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir." dedi.
"TFF İRADE İLE YÖNETİLMEDİ"
Sergen Yalçın seçimini yaparken kimseden etkilenmediklerinin de altını çizen TFF Başkanı, "Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak." diye konuştu.
"CEFERİN İLE YAKIN ARKADAŞIZ, BU KÖTÜ MÜ!"
İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yakınlığı konusundaki soruya da, "TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye." cevabını verdi.
MHK'nın başına İngiliz Anthony Taylor'ın getirilme sürecini de anlatan Hacıosmanoğlu, "İngiltere Federasyon Başkanı önce tebrik etti bizi ama Berlin'deki toplantıda da sitem etti; 'Bizim Taylor ile ilgili başka planlarımız vardı' diye. Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum." dedi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Taylor'un kendi düşüncelerine uygun bir isim olduğunun da altını çizerek, "Ferhat Gündoğdu, gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi; ‘Sorumluluk almaya hazırım başkanım’ dedi. Operasyonun olduğu gün geliyor hem de. O da biraz kırık arkadaş" diye konuştu.
Hakemlerle ilgili görüşlerini de açıklayan Hacıosmanoğlu, "Anthony Taylor'ın ‘Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar’ diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor. Üç haftadır hakem kararları daha farklı. Herkes bunun düzelmesini istiyor mu? Düzen bozukluğunu isteyenler de var, açık konuşalım. Bu hakemlere destek olacağız, maç yöneterek tecrübe kazanacaklar. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Anthony Taylor ve TFF, bunu tek başına yapamaz. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım." dedi.
"KENDİ TAKIMI ALEYHİNE BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİ VAR"
Bahis soruşturmasında yaşananları da anlatan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan ‘Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk’ diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder.”
İbrahim Hacıosmanoğlu burada önemli bir detaya da değinerek, "301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık." açıklamasını yaptı.
Bu soruşturma yüzünden Trabzonspor düşmanı ilan edildiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor düşmanı ilan edildik, sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi... Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz… Taraftar gruplarına metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz. Etik Kurulu'na sevk edilecek kendi takımı aleyhine bahis oynayan isimler. Başsavcılığa da gönderdik. Gerekli bilgiyi oraya da verelim. Kendi takımın lehine oynamayı bir derece kabul edebilirsiniz... Gerçi İngiltere ve Almanya'da bu da suç. Kendi takımımın aleyhine oynamak başka boyuta geçiyor. Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider.
Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlar da var. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir! Başsavcılık ile yazışmalar yapıldı. 2. Lig ve 3. Lig sevklerini bekliyoruz. Onların içinde de kendi takımına bahis yapanlar var. Hepsini birlikte göndereceğiz Başsavcılık tarafına." dedi.
"YAYIN İHALESİNDE BEKLENTİ 400 MİLYON DOLAR"
Yayın ihalesi ilgili soruları da cevaplayan Hacıosmanoğlu, "Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaç yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun." açıklamasını yaptı.
İtalya'nın yaşadığı problemlerin EURO2032 için Türkiye'yi etkilemeyeceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, "EURO2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var." yorumunu yaptı.
"YORULMADIM, ADRENALİN İNSANI DİRENÇLİ TUTUYOR"
İbrahim Hacıosmanoğlu görevi sırasında yaşadıklarının kendisini nasıl etkilediği ile ilgili soruya da şu cevabı verdi: “Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin.”