TFF bugün toplanıyor, olağanüstü seçim ve Montella kararı masada

Hacıosmanoğlu, gelişmelerin ardından “Her türlü kavgayı göze aldığını” açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, şunları söylemişti:

“Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.

Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelemememek en büyük arzumuzdur.

Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.”