TFF, hakem atamalarını yapacak kişileri açıkladı

Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.

Soruşturma dosyasına müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları da girdi.

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın iddiasına göre, MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHK Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Karadoruk'un cep telefonundaki incelemelerde ise "Genç ekip" isimli bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve bu grupta Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana." ve "Şimdi total sayı nedir?" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.

Ayrıca Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı. Başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü.