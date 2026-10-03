TFF, hakem atamalarını yapacak kişileri açıkladı
03.10.2026 14:17
Son Güncelleme: 03.10.2026 14:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili açıklama yayımladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma devam ediyor.
TFF, Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar hakem atamalarını yapacak kişileri duyurdu.
İşte Federasyonun açıklaması:
"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.
Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
NE OLMUŞTU?
29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, 3 günlük gözaltı süresinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı.
Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Soruşturma dosyasına müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları da girdi.
Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın iddiasına göre, MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHK Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Karadoruk'un cep telefonundaki incelemelerde ise "Genç ekip" isimli bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve bu grupta Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana." ve "Şimdi total sayı nedir?" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Ayrıca Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı. Başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü.
YASİN KOL DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kol, ilk ifadesinde suçlamaları reddetti.
Kol, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.
KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiğinin görüldüğü ileri sürüldü.
26 Mayıs 2025 tarihli olduğu iddiaya edilen ve basında yer alan bir yazışmada, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğine ilişkin ifadeler yer aldığı belirtildi.
Yazışmalarda Yasin Kol'un Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak; "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz." şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiğine ilişkin haberler çıktı.
Yazışmalarda Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım." dediği görüldü. Ardından Kol'un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." ifadelerini kullandığı da ileri sürüldü.
Kol'un emniyetteki işlemleri sürüyor.