TFF, yeni yayın ihalesi tarihini açıkladı

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplerimize daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Öte yandan, toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenmiş olup, ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi."