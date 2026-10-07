TFF'de hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha
07.10.2026 14:01
Son Güncelleme: 07.10.2026 14:11
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, görevinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın görevinden istifa ettiği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur." denildi.
Federasyonun açıklamasında, "Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE İSTİFA ETMİŞTİ
TFF'de bir diğer istifa ise dün yaşanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, istifa ettiğini duyurmuştu.
Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye’deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
HAKEMLER SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hakemler soruşturması ise sürüyor.
Soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklanmıştı.
Bu isimlerle birlikte; Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif da tutuklanmıştı.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.