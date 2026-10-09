TFF'de kritik toplantı başladı, olağanüstü seçim ve Montella kararı masada
09.10.2026 09:27
Son Güncelleme: 09.10.2026 14:01
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kritik toplantısı başladı. Önemli maddeler oylamaya sunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli kararlar almak için toplandı.
TFF'nin gündeminde 3 kritik başlık olacak. Bu maddelerin oylaması sonrasında olağanüstü seçim ve Montella'nın geleceği de netleşecek.
KRİTİK ZİRVEDEKİ ANA MADDELER
1- Seçim gündemi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim isteyen isimlere geri adım attırmaya çalışacak.
2- Yeni MHK: Başkan Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 ismin tutuklanmasının ardından yeni MHK belirlenecek
3- Vincenzo Montella: İtalyan teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği yönetimde oylamaya sunulacak.
MONTELLA KARARI
45 yıl sonra üst üste 4 resmi maç kaybeden Ay Yıldızlılarda teknik direktör Montella ile yollar ayrılabilir.
Yöneticilerin büyük çoğunluğu İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda oylama yapılacak.
TAZMİNAT TALEBİ İDDİASI
TFF'nin İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği iddia edilmişti. Montella'ya kendi talebiyle tazminat ödenmeyeceği öne sürüldü.
Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu.
TFF STATÜSÜ
Madde 36 - Yönetim Kurulunun Kararları:
1. Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.
TFF YÖNETİM KURULU
1 Başkan
14 Üye
SALT ÇOĞUNLUK 8 OLMASI ŞART
Mevcutta 7 yedek üye var. Asıl ve yedek toplam 8 üye istifa ederse yönetim kurulu karar veremez hale gelir. 7 yedek üyenin de bulunduğu yönetimde toplam üye sayısının 8 ve üzerinde kalması şart.
Yönetim kurulundaki istifalar da senaryoyu belirleyebilir. 1 başkan ve 14 üyeden oluşan yönetim kurulunda salt çoğunluk sağlanamazsa, seçimli genel kurula gidilmesi gerekiyor.
İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ
Hakemlere yönelik soruşturma ve tutuklanmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar peş peşe gelmişti.
Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa kararı almıştı.
DİĞER İSTİFALAR
Daha önce ise Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiklerini duyurmuştu.
Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
"HER TÜRLÜ KAVGAYI GÖZE ALDIM"
Hacıosmanoğlu, gelişmelerin ardından “Her türlü kavgayı göze aldığını” açıklamıştı.
Hacıosmanoğlu, şunları söylemişti:
“Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelemememek en büyük arzumuzdur.
Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.”