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TFF'den Fenerbahçeli yıldız için karar. Vedat Muriqi yerli sayılacak mı?

26.07.2026 12:17

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı belli oldu.

TFF'den Fenerbahçeli yıldız için karar. Vedat Muriqi yerli sayılacak mı?
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Mallorca'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Kosovalı golcü için dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

YERLİ SAYILABİLMESİ İÇİN STATÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR 1
Reuters

YERLİ SAYILABİLMESİ İÇİN STATÜNÜN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde forma giyebileceği öne sürülmüştü.

 

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin golcüsünün yerli olarak sayılabilmesi için TFF'nin statü değişikliğine gitmesi gerekiyor.

HAVUZUN DARALMASI İSTENMİYOR 2
Resmi Kurum

HAVUZUN DARALMASI İSTENMİYOR

Haberin devamında federasyonun bu değişikliğe sıcak bakmadığı ifade edilirken, bunun nedeninin A Milli Takım havuzunun daraltılmak istenmemesi olduğu vurgulandı.

EKLENECEK MADDE 3
Resmi Kurum

EKLENECEK MADDE

Statünün değişmesi durumunda 10+4 olan yabancı kuralında "A Milli Takım'da oynamaya uygun" futbolcu eklemesi yapılacak ve millim takım havuzu otomatik olarak 13 olacak.

TFF SICAK DEĞİL 4
Resmi Kurum

TFF SICAK DEĞİL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu nedenle değişikliği gündemine almaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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