TFF'nin kritik toplantısından "seçim" çıkmadı. 6 yönetici istifa etti ve Montella gitti
09.10.2026 09:27
Son Güncelleme: 09.10.2026 19:19
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kritik toplantısından 6 istifa ve milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılması kararı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli kararlar almak için yaptığı toplantı sona erdi ve merakla beklenen erken seçim kararı alınmadı. Buna tepki olarak 6 yönetici istifa ettiğini açıkladı ve ardından da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile de yollar ayrıldı.
7'YE KARŞI 5 OYLA "DEVAM" DENDİ
Toplantıda yapılan kritik oylamada 7 asil üye Hacıosmanoğlu yönetimi ile göreve devam yönünde oy kullandı. Beş üye ise seçim kararı alınmasını istese de azınlıkta kalınca istifalar geldi.
İstifa eden üyelerden Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, genel kurul taleplerinin kabul görmemesi sebebiyle federasyonda devam etmenin bir anlamı kalmadığını belirtti.
İstifa eden diğer isimler ise Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin.
Bu açıklamaların ardından TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Esma Ersin de istifa etti. Böylece istifa sayısı 6'ya yükseldi.
MONTELLA KARARI DA AÇIKLANDI
45 yıl sonra üst üste 4 resmi maç kaybeden Ay Yıldızlılarda teknik direktör Montella ile yollar ayrıldı. TFF'nin resmi internet sitesinden kararlar şöyle açıklandı:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.
Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.
Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
TAZMİNAT TALEBİ İDDİASI
TFF'nin İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği iddia edilmişti. Montella'ya kendi talebiyle tazminat ödenmeyeceği öne sürüldü.
Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu.
TFF STATÜSÜ
Madde 36 - Yönetim Kurulunun Kararları:
1. Yönetim Kurulu’nun müzakerelere başlayabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekir.
TFF YÖNETİM KURULU
1 Başkan
14 Üye
SALT ÇOĞUNLUK 8 OLMASI ŞART
Mevcutta 7 yedek üye var. Asıl ve yedek toplam 8 üye istifa ederse yönetim kurulu karar veremez hale gelir. 7 yedek üyenin de bulunduğu yönetimde toplam üye sayısının 8 ve üzerinde kalması şart.
Yönetim kurulundaki istifalar da senaryoyu belirleyebilir. 1 başkan ve 14 üyeden oluşan yönetim kurulunda salt çoğunluk sağlanamazsa, seçimli genel kurula gidilmesi gerekiyor.
İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ
Hakemlere yönelik soruşturma ve tutuklanmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar peş peşe gelmişti.
Son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa kararı almıştı.
DİĞER İSTİFALAR
Daha önce ise Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiklerini duyurmuştu.
Tutuklanmasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.
"HER TÜRLÜ KAVGAYI GÖZE ALDIM"
Hacıosmanoğlu, gelişmelerin ardından “Her türlü kavgayı göze aldığını” açıklamıştı.
Hacıosmanoğlu, şunları söylemişti:
“Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın.
Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmemek, itibarımızı zedelemememek en büyük arzumuzdur.
Sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.”