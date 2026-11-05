Thomas Reis. "En azından beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum"

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek "Defansif yönden çok aktif olduk, çok agresif oynadık. İlk yarıda en iyi mücadeleyi vermek istedik. Çok iyi mücadele de verdik. Bazı şansları kaçırdık. İstediğimiz şansları da kullanamadık. Böyle bir statta böyle bir atmosfer içinde çok önemli maç oynadık. Ama burada bu 3 puanı almak bizim için çok önemliydi." dedi.

Trabzonspor'un da oyununu değerlendiren Schuster, “Trabzonspor, kalite olarak çok iyiydi. Çok uyanıktılar. Çok enerjiliydiler. İlk yarıda çok uyanık davrandılar. Top kapmakta çok iyi oynadık. Ona göre de hareket ettik. Ama dediğim gibi Trabzonspor bugün çok iyi oynadı. Trabzonspor'a gelecek maçlarda iyi şanslar diliyorum” diye konuştu.