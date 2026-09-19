Thomas Reis, Galatasaray zaferinin şifresini duyurdu. "Birlikte hazırladık"

"Durum aslında çok kolay değil. Milli takıma gidecek çok fazla oyuncularımız var, süre alacaklarını da düşünüyorum. Milli arada taktiksel olarak çalışacağız, fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün 60-70. dakikadan sonra çok yorgun olan oyuncular vardı. Bunun üzerine de çalışacağız. Öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Top onda olduğunda ne kadar tehlikeler yaratabileceğini biliyoruz ama bugün bütün takım inanılmaz mücadele verdi. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Buradaki inanılmaz bir atmosferdi. Atmosferi biliyordum. Samsunspor'un hocasıyken bana karşıydı atmosfer. Harika bir atmosfer vardı bugün. Umarım böyle devam edeceğiz."