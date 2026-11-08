Thomas Reis: Maçın fişini ilk yarıda çekmeliydik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın başından sonuna kadar iyi performans gösterdiklerini belirterek, karşılaşmayı daha erken bitirebileceklerini söyledi.

Reis, "Maçı daha erken bitirebilirdik. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Altıncı galibiyetimiz arka arkaya, yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla. Milli aramız var şu an, milli arayla birlikte biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Ondan sonraki maçımız için yine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜM"

Sahada savaşan bir oyuncu grubu gördüğünün altını çizen Alman teknik adam, "Benim için belki de en temel şey, en olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Ve her zaman aynı mentalite ile çıkmalısınız. Bazen bunu yapabilmek çok kolay değil, çünkü bazen yorgunluk sebebiyle çok fazla odaklanamıyorsunuz. Arka arkaya birçok maça çıkabilmek çok kolay değil." diye konuştu.

Milli ara sonrasındaki sürece de değinen Reis, milli ara sonrasında sakat oyuncuların geri dönmesiyle kadro kalitesinin çok daha iyi olacağını, bunun da final paslarına, golü bulabilmeye ve daha iyi savunma yapmaya yansıyacağını kaydetti.