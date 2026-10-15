Thomas Reis'tan itiraf. "Penaltı gol olsa farklı olabilirdi"

Mendy ve Bouchouari'nin Süper Lig'de forma giyememelerine ilişkin soru üzerine Alman teknik adam, şunları kaydetti:

"Benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'dan tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığnı biliyorum. Federasyon tarafından kural sık olarak değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün 2 oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi 2 oyuncuyu çıkaracaksınız? Mendy'yi çıkarma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim."

Ligde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin bir soru üzerine de Reis, "Bu maç dolayısıyla çok yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek öz güvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım, biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak." ifadelerini kullandı.

Reis, kendi adlarına harika bir galibiyet olduğunu dile getirerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." dedi.