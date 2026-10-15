Thomas Reis'tan itiraf. "Penaltı gol olsa farklı olabilirdi"
15.10.2026 23:00
Son Güncelleme: 15.10.2026 23:20
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 4-2'lik KuPS Kuopio maçı için, "Çok zor şartlarda oynadık. Zemin, yolculuk, hava şartları. Doğru anlarda golleri bularak haklı bir galibiyet aldık" dedi.
UEFA Konferans Ligi'ne grup maçlarına deplasmanda 4-2'lik KuPS Kuopio galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis şunları söyledi:
"ilk maçlar çok önemlidir. Çok kolay değildi burada kazanabilmek. Özel bir sahada oynadık. Uzun bir uçak yolculuğu yaptık. İyi bir performans sergiledik. Doğru zamanlarda golleri bulduk. 3-0'dan sonra maçın bittiği hissiyatına kapıldık ve durum 3-1 oldu. Sonrasında penaltı geldi. Ama gol olmayınca oyun bize doğru döndü. KuPS çok iyi bir takım. İyi de mücadele ettiler. Atletik olarak çok iyiydiler.
Kadromuzda isimleri gördüğünüzde diyorsunuz ki bu takımda kalite var. Savunmada beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Hücumda da beraber hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kalitemize baktığımızda gerçekten yüksek bir kalite var. Ama şu an herşey iyi gidiyor ve bu bizim için mutluluk verici. Ama şunu da söylemeliyiz; eğer penaltı golle sonuçlansaydı farklı olabilirdi."
"MENDY VE BOUCHOUARI KARARINI BEN VERMEDİM"
Mendy ve Bouchouari'nin Süper Lig'de forma giyememelerine ilişkin soru üzerine Alman teknik adam, şunları kaydetti:
"Benden önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'dan tecrübelerimden bu kararların çok kolay olmadığnı biliyorum. Federasyon tarafından kural sık olarak değişebiliyor. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bugün 2 oyuncumuz da iyi performans gösterdi. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda hangi 2 oyuncuyu çıkaracaksınız? Mendy'yi çıkarma sebebim onu koruyabilmekti. Arka arkaya iki faul yaptı, sarı kartı vardı. Son maçta olduğu gibi aynı şeyleri yaşamak istemedim."
Ligde Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin bir soru üzerine de Reis, "Bu maç dolayısıyla çok yorgunuz. Yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. Bütün odak bu maçtı. Bu tür maçlarda goller bulabilmek öz güvenimize katkı sağlıyor. Elbette rakip Beşiktaş iyi, güçlü bir takım, biz de içeride oynuyoruz. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız sadece bu maç olacak." ifadelerini kullandı.
Reis, kendi adlarına harika bir galibiyet olduğunu dile getirerek, "Suni çimde puanlar kaybetmiş, sıkıntılar yaşamış Alman takımlarından bahsedebiliriz. Bu tür sahalarda maç kaybetmiş harika takımlar var. Bugün alınan galibiyeti ve ortaya koyduğumuz mücadeleyi düşününce gurur duyuyorum." dedi.
"SAKATLIKLAR BAŞKA FUTBOLCU İÇİN ŞANSTIR"
Thomas Reis, Paul Onuachu'nun sakatlığı için ise şunları söyledi: “Takımda başka sakatlar da var ama özellikle Paul çok şanssızdı. İdmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı. Umuyorum kısa sürede bize dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil. Bir başka oyuncu için şans.”
“HARİKA BİR MAÇ ÇIKARDIK”
İki gol atan Franculino da maçın ardından, "Harika bir maç çıkardık. Üç puan bizim için çok önemliydi. Bu turnuvaya galibiyetle başlamak istiyorduk ve kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.