Trabzon evine misafir oldu, sofraya oturdu. Muhammed Salah'a kuymak ikram ettiler, sosyal medya yıkıldı

Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'da bir eve konuk olan ve bir teyzenin elinden doyasıya kuymak, karalahana sarması yiyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Salah'ın o hallerinin yer aldığı paylaşıma beğeni yağdı.