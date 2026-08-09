Trabzon evine misafir oldu, sofraya oturdu. Muhammed Salah'a kuymak ikram ettiler, sosyal medya yıkıldı
09.08.2026 16:06
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'da bir eve konuk olan ve bir teyzenin elinden doyasıya kuymak, karalahana sarması yiyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Salah'ın o hallerinin yer aldığı paylaşıma beğeni yağdı.
Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen videoda yöresel yaşam, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı ön plana çıkarılırken, Salah'ın transferi de dikkat çeken bir hikaye üzerinden anlatıldı.
Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızının yer aldığı görülürken, Salah'ın gelişi "Uşak gelecek" sözleriyle anlatıldı. Evde sofra hazırlayan kadın, kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" ifadelerini kullandı.
Kadın daha sonra Salah'ın gelişine ilişkin, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözlerini söylerken, evde hazırlıkların devam ettiği görüldü. Sofraya ise Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler konuldu.
TRABZON'DA BİR AİLENİN EVİNE KONUK OLDU
Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte beklenen misafirin Muhammed Salah olduğu görüldü.
TRABZON MUTFAĞINA ÖZGÜ YEMEKLERİ DOYASIYA YEDİ
Aile tarafından karşılanan Salah, hazırlanan sofraya oturarak kendisine ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edilirken, yıldız futbolcunun aile üyeleriyle birlikte yemek yediği anlar da videoda yer aldı.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI
Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.