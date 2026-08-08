Trabzon'da belediye başkanından Salah'ı gülümseten teklif

Yıldız futbolcuya Araklı'dan arazi teklifinde bulunan belediye başkanı, "Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum." şeklinde konuştu.

Mohamed Salah ise Başkan Çebi'nin bu teklifi karşısında gülümsedi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.