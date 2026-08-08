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Trabzon'da belediye başkanından Salah'ı gülümseten teklif

08.08.2026 14:09

DHA

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah'a Araklı'da arazi teklif edildi.

Trabzon'da belediye başkanından Salah'ı gülümseten teklif
DHA

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Araklı ilçesinin Marzuba Mahallesi'nde kulübün tanıtım filmi çekimlerine katıldı.

 

Çekimler sırasında Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, yıldız futbolcuyla bir araya geldi.

Trabzon'da belediye başkanından Salah'ı gülümseten teklif 1
DHA

Başkan Çebi, Salah ile sohbeti sırasında küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek, kendisine ileride Araklı ilçesinde yaşaması için arazi teklifinde bulundu.

"SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM" 2
DHA

"SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"

Başkan Çebi, Mısır'da ilerleyen yıllarda sıcaklıkların yaşamı zorlaştırabileceğini belirterek, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır’da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak." dedi.

Trabzon'da belediye başkanından Salah'ı gülümseten teklif 3
DHA

Yıldız futbolcuya Araklı'dan arazi teklifinde bulunan belediye başkanı, "Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum." şeklinde konuştu.

 

Mohamed Salah ise Başkan Çebi'nin bu teklifi karşısında gülümsedi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

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