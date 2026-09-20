Trabzon’da gönülleri fetheden Mısırlı Kral. Mohamed Salah

Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrasında kendisini zirveye çıkan yeteneklerini göstermesi uzun sürmedi. Aslında onu en güzel tanımlayan sözlerden biri Liverpool’da 5 yıl birlikte çalıştığı Jurgen Klopp’a aitti: “Tüm zamanların en büyüklerinden biri.”

Salah'ın Mısır’da başlayan büyük yolculuğunda ise BBC.com’da yayınlanan Nada Esham imzalı yazıda yer aldığı gibi, olağanüstü bir bağlılık, azim ve tutku var. Öyle ki futbola başladığı Al Mokawloon takımıyla idmanlara çıkmak için 14 yaşından itibaren her gün otobüsle 9 saatlik yolculuk yaptı. Ve Salah burada hızıyla herkesi şaşırttı. Şu an 34 yaşında ama Galatasaray’a attığı 1. ve 3. gollerde de hızından bir şey kaybetmediğini kanıtladı.