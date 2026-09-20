Trabzon’da gönülleri fetheden Mısırlı Kral. Mohamed Salah
20.09.2026 14:41
Galatasaray’a karşı yaptığı hat-trick ile dünyaya adını tekrar duyuran Salah’ın Mısır’ın Nagrig köyünde başlayan futbol yolculuğunda son durağı Trabzonspor oldu.
Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrasında kendisini zirveye çıkan yeteneklerini göstermesi uzun sürmedi. Aslında onu en güzel tanımlayan sözlerden biri Liverpool’da 5 yıl birlikte çalıştığı Jurgen Klopp’a aitti: “Tüm zamanların en büyüklerinden biri.”
Salah'ın Mısır’da başlayan büyük yolculuğunda ise BBC.com’da yayınlanan Nada Esham imzalı yazıda yer aldığı gibi, olağanüstü bir bağlılık, azim ve tutku var. Öyle ki futbola başladığı Al Mokawloon takımıyla idmanlara çıkmak için 14 yaşından itibaren her gün otobüsle 9 saatlik yolculuk yaptı. Ve Salah burada hızıyla herkesi şaşırttı. Şu an 34 yaşında ama Galatasaray’a attığı 1. ve 3. gollerde de hızından bir şey kaybetmediğini kanıtladı.
Aslında Salah, resmi Opta istatistiklerine göre 2021'de saatte 36,64 kilometre hıza ulaşarak Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncuları arasına girmiş bir isim ve bu goller onu tanıyanlar için sürpriz değildi.
Tabi ki başarıya giden yol dümdüz değildi. Salah da kendisi için her şeyin değiştiği anı Sport Illustrated dergisine şöyle anlatmıştı:
"İki ay boyunca yedek kulübesindeydim. Babama, 'Her gün gidip yedek kulübesinde olamam' dedim. Ağlıyordum. Babam, 'Bak, uzun zaman sonra büyük bir isim olan herkes önce çok acı çekti. Kolay olmayacak. Sadece odaklanmaya devam et, çok çalış ve eminim tekrar oynayacaksın ve harika olacaksın' dedi. Bu anı hala hatırlıyorum. Kısa bir süre sonra tekrar oynamaya başladım ve her şey yolunda gitti."
İLK ADIMI BASEL’DE ATTI
Ve Salah'ın yetenekleri Mısır’ı aştığında ilk durağı İsviçre’nin Basel kulübü oldu. O günleri de Mısır televizyonunda şöyle anlatmış Salah: "Basel'in denemesi için Mısır'dan ayrıldığım ilk günden itibaren kendime farklı bir oyuncu olmam gerektiğini söyledim.
Büyük bir başarı elde etmek, dikkat çekmek ve insanların sevdiği ve takip ettiği bir oyuncu olmak istedim."
Ve Basel’de kazandığı 2 lig şampiyonluğu ile ligin en iyisi seçildikten sonra kendisine Premier Lig kapıları açıldı ama Chelsea günleri hiç de iyi geçmedi.
Londra kulübünde umduğunu bulamayan Salah’ın yolu Serie A’ya düştü ve Fiorentina’ya kiralandı. Floransa’da kendini bulan Salah 2015-2017 arasında formasını giydiği Roma’da ise tam bir yıldıza dönüştü. Ters kanat oyuncusunun adeta sahada vücut bulmuş hali olan Salah kıvrak çalımları, hızı ile soluğu tekrar Premier Lig’de ama farklı bir takımda aldı. Salah, Liverpool'da dünyanın zirvesine çıktı.
Liverpool ile İngiltere'ye döndüğünde "Premier Lig'de oynamayı seviyorum. Geri döndüğüm için mutluyum ve heyecanlıyım. Kulüp için her şeyimi vereceğim. Burada olmaktan mutluyum ve bu kulüp için bir şeyler kazanmak istiyorum." dedi. Salah kırmızı-beyazlı formayı giydiği 9 sezonda da bu sözünü tuttu, ardında kupalar ve şampiyonlukları miras bırakarak Trabzonspor’a imzayı attı.
ADINA TEZAHÜRATLAR BESTELENDİ
Salah'ın adının efsanevi Kop tribününde bestelere konu olması da uzun sürmedi.
"Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, kanattan koşuyor, Salah, la-la, la-la, Mısırlı kral!"
Ancak Neda Hesham’ın yazısında dikkat çektiği gibi bu Ttzahürat, Liverpool'un futbol ve müzikteki ezeli rakibi Manchester kentinden James grubunun "Sit Down" şarkısının melodisiyle söyleniyordu.
O dönemde, orijinal sözleri yazan şarkıcı Tim Booth, Liverpool FC'ye şunları söylemişti:
"Dünyanın en büyük futbolcularından biri bunu hak ediyor. Böylesine güzel bir futbol oynadığında, bu bir zevk."
Peki Salah Liverpool’da neler yaptı? Aslında doğru soru yapmadığı ne kaldı ki olmalı ama işte başarıları.
Liverpool formasıyla çıktığı tüm kulvarlarda 257 gol atarak kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu unvanını kazandı.
Tarihi 2024-25 sezonunda Premier Lig'de 29 gol ve 18 asist üreterek 38 maçlık bir sezonda Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı (47) rekorunu kırdı.
Jürgen Klopp önderliğinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı, 3 Premier Lig şampiyonluğu. (2014-15 Chelsea. Az süre alsa da Londra kulübünün futbolcusuydu. Liverpool’da da 2019-20 ve 2024-25), 2 Lig Kupası, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası.
İngiltere Premier Lig tarihinde tüm zamanların en çok gol atan yabancı oyuncusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan Afrikalı oyuncusu unvanlarına sahiptir.
RONALDO’YU BİLE KISKANDIRIR
34 yaşında 80 metre atabilmek. Salah’ın bu sırrı ise tamamen bireysel disiplinden ve belki de özel hayatından fedakarlıklardan geçiyor.
Yıldız futbolcu yine Sports Illustrated'a verdiği röportajda "Zayıf yönlerim üzerinde çalışıyorum ve sürekli olarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Antrenmandan sonra, antrenmandan önce, tek başıma spor salonunda..." demişti.
Ancak evini de adeta tam donanımlı bir tesise çevirmiş Salah. Hani herkes Ronaldo’yu konuşurken Salah zaten bu işin zirvesindeymiş.
Ayrıca, ağrı ve enflamasyonu en aza indirmek için günde en az iki kez spor salonuna gidiyor ve ardından buz banyosuna giriyor. yapıyor. Esnekliğini artırmak ve sakatlanmaları önlemek için yoga ve pilates de yapıyor.
"İYİ KARIN KASLARI MUTFAKTA YAPILIR"
Disiplinli yaşam tarzı mutfağı da kapsıyor. Salah, Men in Blazers Media Network'e verdiği röportajda "İyi karın kasları mutfakta yapılır." diyerek beslenmenin yaşamındaki önemini vurguladı.
Şekerden uzak duruyor ve sadece glutensiz kepekli ekmek yiyor.
Fakat Mısır'a döndüğünde, mercimek ve soğanla yapılan bir pilav olan geleneksel ulusal yemek koşerinin tadını çıkarıyor.
Yine Neda Hesham’dan bir alıntı ile son noktayı koyalım.
Nagrig'de ise bir Salah taraftarı, BBC News Arapça'ya, tüm halkın duygularını şu sözlerle özetliyor:
"Nereye giderse gitsin ve hangi takımda oynarsa oynasın, Mohamed Salah'ı hep sevecek ve destekleyeceğiz."