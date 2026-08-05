Trabzon'da Mohamed Salah coşkusu. "Çok şaşkınım böyle bir şey görmedim"

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a gelen Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Havalimanında konuşan Salah, "Bu inanılmaz ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökemiyorum. 25 bin kişi burada. Daha önce böyle karşılama görmedim." dedi.