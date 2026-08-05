Trabzon'da Mohamed Salah coşkusu. "Çok şaşkınım böyle bir şey görmedim"
05.08.2026 21:05
Son Güncelleme: 05.08.2026 21:22
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarların büyük coşkusuyla şehre geldi.
Transferin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, tüm dünyada ses getiren bir takviyeye imza attı.
Bordo-mavililer, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
İstanbul'daki Trabzonspor taraftarları tarafından karşılanan Salah, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Trabzon'a doğru yola çıktı.
TRABZON'DA BİNLER KARŞILADI
Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzon'a gelen Mısırlı yıldız, bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.
Havalimanında konuşan Salah, "Bu inanılmaz ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı kelimelere dökemiyorum. 25 bin kişi burada. Daha önce böyle karşılama görmedim." dedi.
Taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla başarılı futbolcuyu karşıladı.
Trabzon Uluslararası Havalimanı'nda toplanan binlerce taraftar, Mohamed Salah'a tarihi bir karşılama yaptı.