Trabzonspor, 30 milyon euro'luk ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonusla birlikte 30 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10’u Kulübümüze ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."