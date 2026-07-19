Trabzonspor, 30 milyon euro'luk ayrılığı açıkladı
19.07.2026 22:13
Son Güncelleme: 19.07.2026 22:51
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Oulai'nin ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
AYRILIK AÇIKLANDI
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Christ Inao Oulai'nin ayrılığını açıkladı.
30 MİLYON EURO
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonusla birlikte 30 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10’u Kulübümüze ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."