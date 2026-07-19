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Trabzonspor, 30 milyon euro'luk ayrılığı açıkladı

19.07.2026 22:13

Son Güncelleme: 19.07.2026 22:51

Selim Başeğmezer

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Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen Oulai'nin ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, 30 milyon euro'luk ayrılığı açıkladı
Anadolu Ajansı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AYRILIK AÇIKLANDI 1
Anadolu Ajansı

AYRILIK AÇIKLANDI

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Christ Inao Oulai'nin ayrılığını açıkladı.

30 MİLYON EURO 2
Reuters

30 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonusla birlikte 30 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtildi.

 

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

 

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai’nin Fiorentina’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10’u Kulübümüze ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRABZONSPOR PERFORMANSI 3
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Oulai, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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