Trabzonspor anlaşmaya çok yakın, Şenol Güneş geri dönüyor. "Galatasaray maçında sahada olacak"
13.09.2026 17:13
Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da takımın başına geçecek isim için oldukça ciddi bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.
Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında geçici olarak Hüseyin Çimşir bulunuyordu.
beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya çok yakın.
Haberin devamında yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek resmen el sıkışacağı aktarıldı.
"GALATASARAY MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"
Güneş ile anlaşmaya varılması halinde 74 yaşındaki teknik adamın Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray maçında takımın başında olacağı kaydedildi.
Daha önce Trabzonspor'da 4 kez teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı.