Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de dev mücadele

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Trabzonspor'da gözler Salah'ta olurken, Beşiktaş tarafında ise Vlahovic'ye olacak. Kritik maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?