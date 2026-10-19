Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de dev mücadele
19.10.2026 15:19
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış mücadelesinde sahasında Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile kritik bir derbi maçına çıkacak. Trabzonspor'da gözler Salah'ta olurken, Beşiktaş tarafında ise Vlahovic'ye olacak. Kritik maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR ZİRVE MÜCADELESİ SAHADA OLACAK
Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor.
TRABZONSPOR REİS İLE 4'TE 4 PEŞİNDE
Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.
Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN YOK
Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.
GÖZLER VLAHOVİC'TE
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.