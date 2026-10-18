Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik maç

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de 13 puanda olan Trabzonspor sahasında 15 puanı bulunan Beşiktaş'ı mağlup ederek sıralamada üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Vlahovic'in Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?