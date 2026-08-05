Trabzonspor durmuyor, Salah sonrası bir bomba daha
05.08.2026 16:45
Mohamed Salah transferiyle tüm dünyada büyük yankı uyandıran Trabzonspor, bir yıldızın daha peşinde...
Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik yaşanırken, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Trabzonspor'dan bir atak daha gelmek üzere...
Mohamed Salah transferiyle hem Türkiye hem de dünyada önemli ölçüde yankı uyandıran bordo-mavililer, dünyaca ünlü bir futbolcunun daha peşinde.
HEDEF DARWIN NUNEZ
A Spor'un haberine göre Trabzonspor, Al-Hilal'de forma giyen santrfor Darwin Nunez için harekete geçti.
Karadeniz temsilcisinin, Nunez ve Suudi Arabistan kulübüyle kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Adı daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Uruguaylı golcünün Al-Hilal'den ayrılmak istediği biliniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 24 maçta 9 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.