Trabzonspor durmuyor, Salah sonrası bir bomba daha

Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik yaşanırken, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Trabzonspor'dan bir atak daha gelmek üzere...

Mohamed Salah transferiyle hem Türkiye hem de dünyada önemli ölçüde yankı uyandıran bordo-mavililer, dünyaca ünlü bir futbolcunun daha peşinde.