Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak
16.07.2026 09:41
Ayrılıkların peş peşe yaşandığı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır sonrası Christ Inao Oulai ve Chibuike Nwaiwu'nun bonservislerinde de kasayı dolduracak.
Zenit'e giden Felipe Augusto'dan 20 milyon euro kazanan bordo mavililer gelir elde etmeye devam ediyor.
Trabzonspor'da Zubkov'un ayrılığından 4 milyon euro, Lovik'ten 2.5, Arif'ten 550 bin euro, Serdar'dan 500 bin euro kazanç sağlandı.
Oulai için Fiorentina ile 30 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanırken, Nwaiwu için ise Fulham masaya 30 milyon euroluk bir teklifle oturmuş durumda.
UĞURCAN VE ABDÜLKADİR AYRINTISI
Trabzonspor sezon sonunda Uğurcan'ın (G.Saray) bonusundan 3, Abdülkadir'in (Hull City) bonusundan ise 2.5 milyon Euro kasasına koymuştu.
Sabah'ın haberine göre; Oulai ve Nwaiwu'nun satışları istenilen rakamlarla gerçekleşirse bordo-mavililer 93 milyon euro civarında parayı cebine koyacak ve Fenerbahçe'ye ait olan 64.35 milyon euroluk satış rekorunu kıracak.