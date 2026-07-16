Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak

Trabzonspor'da Zubkov'un ayrılığından 4 milyon euro, Lovik'ten 2.5, Arif'ten 550 bin euro, Serdar'dan 500 bin euro kazanç sağlandı.

Oulai için Fiorentina ile 30 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanırken, Nwaiwu için ise Fulham masaya 30 milyon euroluk bir teklifle oturmuş durumda.