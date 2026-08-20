Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihindeki 156’ncı maçına çıkacak.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke ise teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası müsabakasında takımının başında sahaya çıkacak.