Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
20.08.2026 11:21
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlayacak. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihindeki 156’ncı maçına çıkacak.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke ise teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası müsabakasında takımının başında sahaya çıkacak.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Ferencvaros maçı bu akşam saat 20.00'da oynanacak.
Mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak.
3 YIL SONRA YENİDEN FERENCVAROS
Macaristan futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alan Ferencvaros, Trabzonspor'a yabancı bir rakip değil. Bordo-mavililer, Macar temsilcisiyle daha önce 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı mücadelede Ferencvaros'a 3-2 mağlup olurken, sahasında rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Ancak bordo-mavililer, o sezon grubunu geçerek Avrupa'da yoluna devam edemedi.
RÖVANŞ ÖNCESİ TRABZON’DA AVANTAJ FIRSATI
Trabzonspor, sahasında oynanacak ilk karşılaşmada Ferencvaros karşısında avantajlı bir skor elde ederek tur umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Bordo-mavililer, rakibiyle rövanşta oynayacağı karşılaşma öncesi saha ve seyirci avantajını da kullanmak istiyor.
FATİH TEKKE İÇİN İLK AVRUPA HEYECANI
Trabzonspor’un başında geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren Fatih Tekke ise teknik direktörlük kariyerinde ilk Avrupa kupası sınavını verecek.
Futbolculuk döneminde UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, bu kez bordo-mavili takımın başında teknik direktör olarak Avrupa sahnesinde yer alacak.