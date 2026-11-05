Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'da hedef 3'te 3
05.11.2026 12:45
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında heyecan Trabzonspor-Freiburg maçıyla sürmeye devam ediyor. Konferans Ligi'nde geride kalan 2 haftada 6 puan toplayan Trabzonspor, 3'te 3 için sahaya çıkacak.
Trabzonspor sahasında Almanya'nın köklü ekiplerinden Freiburg ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam taraftarı önünde Freiburg ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gözler Muhammed Salah'a çevrildi.
Ligde ve Avrupa maçlarında gösterdiği performansla takımının gol istatistiğini sırtlayan Salah, bu akşam Freiburg karşısında da gol atmaya çalışacak. Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA 159 MAÇIN 58'İNİ KAZANDI
UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Almanya'nın Freiburg takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
TRABZONSPOR YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYOR
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.
TRABZONSPOR'DA 5 ÖNEMLİ EKSİK
Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.
SALAH TAKIMINI SIRTLIYOR
UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah olacak.
Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.