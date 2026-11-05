Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'da hedef 3'te 3

Trabzonspor sahasında Almanya'nın köklü ekiplerinden Freiburg ile kritik bir mücadeleye çıkacak.



UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam taraftarı önünde Freiburg ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gözler Muhammed Salah'a çevrildi.

Ligde ve Avrupa maçlarında gösterdiği performansla takımının gol istatistiğini sırtlayan Salah, bu akşam Freiburg karşısında da gol atmaya çalışacak. Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?