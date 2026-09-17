Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
17.09.2026 14:42
Son Güncelleme: 17.09.2026 15:16
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. İşte 6. haftanın hakemleri...
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu derbinin hakeminde sürpriz bir isme görev verdi.
Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek.
Çolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak.
Derbi 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır