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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

17.09.2026 14:42

Son Güncelleme: 17.09.2026 15:16

NTV - Haber Merkezi

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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. İşte 6. haftanın hakemleri...

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu derbinin hakeminde sürpriz bir isme görev verdi.

 

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Trabzonspor-Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek.

 

Çolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. 

 

Derbi 19 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak. 

HAFTANIN HAKEMLERİ 2
Resmi Kurum

HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
 

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
 

20 Eylül Pazar:

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor: Kadir Sağlam

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır