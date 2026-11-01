Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'da hedef 5'te 5
01.11.2026 14:33
Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında kazanmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle önemli eksikler yer alıyor. Rakibi karşısında bugüne dek yenilmeyen Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki namağlup serisini devam ettirmenin peşinde olacak. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR 5'TE 5 YAPMAK İSTİYOR
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
RAKİBİNE KARŞI HİÇ YENİLMEDİ
Sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmeyerek iyi bir grafik gösterdi.
Ligde 8. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 15. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.
14 MAÇIN 9'UNU TRABZONSPOR KAZANDI
Bugüne dek iki takım arasında ligde oynanan 14 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
SAHASINDA TEK PUAN VERDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2, 2024-2025 sezonunda 3-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılırken geçen sezon 1-1 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.