Trabzonspor KAP'a bildirdi. Salah'ın maliyeti belli oldu
06.08.2026 15:13
Son Güncelleme: 06.08.2026 15:33
Süper Lig'de yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden birini yapan Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah'ı 2 yıllığına kadrosuna katarak tarihi bir hamleye imza attı. Mısırlı yıldızın bordo-mavili ekibe transferinin ardından kulübe maliyeti ve sözleşme detayları da gün yüzüne çıktı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
TRABZONSPOR'DAN KAP AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.