Trabzonspor kazandı, Galatasaray'a olay göndermeler yapıldı. Kedi paylaşımı ve dikkat çeken şarkı

Trabzonspor'un ilk paylaşımındaki videoda "Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece" şarkısı yer alırken, görüntüde bir kedinin bulunduğu ve kişinin kedinin başını okşadığı görüldü. Paylaşım, "Ararım seni her yerde" sözleriyle yapıldı.