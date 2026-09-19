Trabzonspor kazandı, Galatasaray'a olay göndermeler yapıldı. Kedi paylaşımı ve dikkat çeken şarkı
19.09.2026 22:26
Son Güncelleme: 19.09.2026 22:29
Trabzonspor'un Galatasaray'ı farklı mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavililerden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanan müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Noah Saviolo, 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
Trabzonspor'un ilk paylaşımındaki videoda "Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece" şarkısı yer alırken, görüntüde bir kedinin bulunduğu ve kişinin kedinin başını okşadığı görüldü. Paylaşım, "Ararım seni her yerde" sözleriyle yapıldı.
Karadeniz ekibinin bir diğer paylaşımında ise "Family Guy" dizisinden bir kesit bulunurken, dizinin karakterlerinden Peter Griffin'in merdiven çıktığı esnada gollerin peş peşe geldiği görüldü. Trabzonspor, "Gecenin özeti" diyerek videoyu paylaştı.