Trabzonspor-Konyaspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda final akşamı
21.05.2026 14:51
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Art arda 3. kez Ziraat Türkiye Kupası finali oynayacak olan Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup etmek ve kupayı müzesine taşımak istiyor. Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Peki, Trabzonspor-Konyaspor ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR ART ARDA 3. KEZ FİNALDE
Son 2 sezonda finale çıkan ancak önce Beşiktaş'a, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez yükseldiği finalde bu kez TÜMOSAN Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmak istiyor.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Karadeniz ekibinde maç öncesinde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.