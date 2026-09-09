Trabzonspor teknik direktör arıyor. Sürpriz formülde Şenol Güneş bombası

Şenol Güneş için ise farklı bir model de değerlendirildiği ifade ediliyor. Çimşir ve Keleş’in saha içi sorumluluğunun artırıldığı, Güneş’in ise futbol yapılanmasında “üst akıl” olarak konumlandırıldığı bir formülün masada olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Trabzonspor’un teknik direktör konusunda kesin kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.