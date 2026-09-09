Trabzonspor teknik direktör arıyor. Sürpriz formülde Şenol Güneş bombası
09.09.2026 11:35
UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a elenip Süper Lig’de Amedspor karşısında da mağlup olduktan sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor teknik direktör arıyor.
Yabancı adaylar arasında en güçlü seçenek olarak gözünü Vitor Pereira'ya çeviren bordo mavililer, yerli teknik direktör konusunda da Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı.
Yabancı hocanın maliyeti ve ligi tanıma süreci göz önünde bulundurulduğunda yönetimin bir kısmı Şenol Güneş seçeneğine daha olumlu oluyor.
Aynı zamanda teknik yapıyı da güçlendiren Trabzonspor, altyapısından yetişen Engin Keleş ile kulüp antrenörlüğü konusunda anlaşma sağlandı.
Futbolu bıraktıktan sonra Kastamonuspor’u çalıştıran, son olarak Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ekibinde yer alan Keleş, yeni dönemde görev alacak.
Yeni teknik direktör yerli ya da yabancı olsun yönetiminin şu an için netleştirdiği konu, Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'in ekipte kalması.
Şenol Güneş için ise farklı bir model de değerlendirildiği ifade ediliyor. Çimşir ve Keleş’in saha içi sorumluluğunun artırıldığı, Güneş’in ise futbol yapılanmasında “üst akıl” olarak konumlandırıldığı bir formülün masada olduğu da iddialar arasında yer alıyor.
Trabzonspor’un teknik direktör konusunda kesin kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.
Süper Lig'in üçüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçında moral bularak çıkışa geçmişti.
5-0'lık maçın ardından kara bulutlar dağılmış, Onuachu haftalar süren suskunluğunu iki gol atarak bozmuştu.
Anlaşılması halinde Trabzonspor'da Şenol Güneş'in 6. dönemi olacak.
Güneş'in 5. teknik direktörlük dönemi uzun sürmemişti. Bordo-mavili kulüp, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından 3 Eylül'de 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Şenol Güneş ile 188 gün çalışmıştı.
Güneş yönetimindeki takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.