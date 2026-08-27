Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti

"Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor. Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz."