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Trabzonspor transfer etti, Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Resmen duyuruldu

27.07.2026 17:26

AA

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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı.

Trabzonspor transfer etti, Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Resmen duyuruldu
Reuters

Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak seçildi.

Trabzonspor transfer etti, Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Resmen duyuruldu 1
Reuters

FIFA'nın açıklamasında 23 yaşındaki Cabral'ın golünün, Özbekistanlı Eldor Shomurodov ile Haitili Wilson Isidor'un gollerini geride bırakarak "turnuvanın en güzel golü" seçildiğini duyurdu.

Trabzonspor transfer etti, Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Resmen duyuruldu 2
Reuters

Yeşil Burun Adaları, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turda veda etmişti.

Trabzonspor transfer etti, Dünya Kupası'nın en güzel golünü attı. Resmen duyuruldu 3
Reuters

Bordo-mavili ekip, Yeşil Burun Adalı sol beki Temmuz ayında Portekiz ekibi Benfica'dan 5 yıllığına kadrosuna bağladı.

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