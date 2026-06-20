Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı
20.06.2026 21:51
Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları sosyal medya hesaplarından yayınladığı özel reklam filmiyle tanıttı. Napoli'de çekilen tanıtım filminde, bordo-mavili kulübün eski yıldızı Marek Hamsik ve Diego Armando Maradona figürleri öne çıktı.
Trabzonspor'un yeni sezon forma lansmanı için hazırladığı reklam filmi, futbol kültürüyle özdeşleşen Napoli sokaklarında çekildi. Şehir takımı kimliğiyle öne çıkan Napoli ile Trabzon arasında kurulan bağ, film boyunca farklı sahnelerle işlendi. Bordo-mavili kulübün geçmişten günümüze uzanan hikayesine vurgu yapılan tanıtımda, taraftarların yakından tanıdığı semboller de yer aldı.
MARADONA VE 2010-2011 GÖNDERMESİ
Napoli'nin unutulmaz yıldızı Diego Armando Maradona'yı simgeleyen figürlerin de yer aldığı reklam filminde, Trabzonspor taraftarlarının hafızasında özel bir yere sahip olan 2010-2011 sezonuna yönelik göndermeler de dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sahneler, bordo-mavili taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
Reklam filminin en dikkat çeken bölümlerinden biri, hem Napoli hem de Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan Marek Hamsik'e yapılan gönderme oldu. Napoli'nin efsane isimlerinden biri olan ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Slovak futbolcuya ilişkin detaylar, taraftarların beğenisini topladı.
DÖRT FARKLI FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Bordo-mavili kulüp, reklam filmiyle birlikte 2026-2027 sezonunda kullanacağı dört farklı formayı taraftarların beğenisine sundu. Klasik çubuklu formanın yanı sıra alternatif tasarımların da yer aldığı koleksiyonun, kısa sürede yoğun ilgi görmesi bekleniyor.