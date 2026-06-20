Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Reklam filminin en dikkat çeken bölümlerinden biri, hem Napoli hem de Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan Marek Hamsik'e yapılan gönderme oldu. Napoli'nin efsane isimlerinden biri olan ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Slovak futbolcuya ilişkin detaylar, taraftarların beğenisini topladı.