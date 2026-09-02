Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Bir diğer sürpriz iddiada ise Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının kulislerde konuşulmaya başlandığı belirtildi.

Trabzonspor Yönetimi'nde deneyimli çalıştırıcıya yakın olan isimler olması nedeniyle Terim'in de ciddi bir aday olarak görüldüğü kaydedildi.