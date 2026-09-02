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Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

02.09.2026 08:51

Son Güncelleme: 02.09.2026 09:02

NTV - Haber Merkezi

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Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni hoca ile ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası
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Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

 

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrılmıştı.

 

Bu karar sonrası yeni hoca arayışlarına başlayan Karadeniz ekibi için dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

İLK ADAY ARDA TURAN 1
Resmi Kurum

İLK ADAY ARDA TURAN

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor'da ilk görüşme Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile yapıldı.

 

Yönetimin, Turan ismine sıcak yaklaştığı ve genç çalıştırıcıyı takımın başında görmeyi istediği aktarıldı.

YERLİ ALTERNATİFLER, YABANCIDA GÜÇLÜ İSİM 2
Anadolu Ajansı

YERLİ ALTERNATİFLER, YABANCIDA GÜÇLÜ İSİM

Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimlerinin de gündeme geldiği öğrenilirken, yabancı adaylardan Antonio Conte'nin ismi öne çıktı.

VITOR PEREIRA ADI DA ANILDI 3
Resmi Kurum

VITOR PEREIRA ADI DA ANILDI

Conte'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira isminin de masaya yatırıldığı öne sürüldü.

FATİH TERİM BOMBASI 4
Anadolu Ajansı

FATİH TERİM BOMBASI

Bir diğer sürpriz iddiada ise Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının kulislerde konuşulmaya başlandığı belirtildi.

 

Trabzonspor Yönetimi'nde deneyimli çalıştırıcıya yakın olan isimler olması nedeniyle Terim'in de ciddi bir aday olarak görüldüğü kaydedildi.

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