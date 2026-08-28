Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası tartışma konusu. "Çok ama çok yakışıksız"

Trabzonspor eski başkan yardımcısı Gökhan Saral, Trabzonspor’un "öz evlatları" olarak görülen isimlerin dahi istifa düşüncesine alan açmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Trabzonspor’un öz evlatlarının ‘istifa’ diye bir düşünsel alana açılmaları dahi kabul edilebilir bir söylem ve eylem değildir. Hele hele mikrofonlar aracılığı ile cam ekranlara, basına konuşmak çok ama çok yakışıksızdır." dedi.