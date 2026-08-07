NTV

Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı

07.08.2026 14:46

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı
IHA

Trabzonspor bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı 1
Resmi Kurum

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı 2
Resmi Kurum

Neşeli bir ortamda geçen antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı 3
Resmi Kurum

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram