Trabzonspor'da Mohamed Salah neşesi idmana yansıdı
07.08.2026 14:46
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.
IHA
Trabzonspor bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Resmi Kurum
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirildi.
Resmi Kurum
Neşeli bir ortamda geçen antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Resmi Kurum
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.