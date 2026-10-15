Trabzonspor'da sakatlık şoku, golü attı oyundan çıktı

Nijeryalı yıldızın attığı golün hemen ardından sektiği ve kasık bölgesini tuttuğu görüldü.

Mücadeleye bir süre devam eden Onuachu, 7. dakikada orta alanda kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya davet edildi.

İlk tedavisi saha içinde yapılan tecrübeli futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi.