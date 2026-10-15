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Trabzonspor'da sakatlık şoku, golü attı oyundan çıktı

15.10.2026 20:07

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio deplasmanına çıkan Trabzonspor'da sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'da sakatlık şoku, golü attı oyundan çıktı
Resmi Kurum

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına çıktı.

 

Bordo-mavililerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, taraftarları önce sevindirdi sonra ise endişelendirdi.

 

Paul Onuachu, müsabakanın 3. dakikasında Mohamed Salah'ın asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor'da sakatlık şoku, golü attı oyundan çıktı 1
Anadolu Ajansı

Nijeryalı yıldızın attığı golün hemen ardından sektiği ve kasık bölgesini tuttuğu görüldü.

 

Mücadeleye bir süre devam eden Onuachu, 7. dakikada orta alanda kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya davet edildi.

 

İlk tedavisi saha içinde yapılan tecrübeli futbolcunun maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku, golü attı oyundan çıktı 2
Anadolu Ajansı

Yedek kulübesine giden Onuachu'nun yeirne 10. dakikada Franculino Dju oyuna dahil oldu.

 

Bordo-mavililer, KuPS Kuopio maçı sonrası 19 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.