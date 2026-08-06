Trabzonspor'da Salah çılgınlığı, binler stadyuma akın etti
06.08.2026 19:58
Son Güncelleme: 06.08.2026 20:29
Trabzonspor, yeni transferi Mohamed Salah için imza töreni düzenledi.
Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik mevcut...
Transferin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, son takviyesi Mohamed Salah ile birlikte hem Türkiye hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.
STADYUMDA İMZA TÖRENİ
Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız için Papara Park'ta imza töreni düzenledi.
MEŞALE YAKILDI, HORON TEPİLDİ
Binlerce taraftarın katılım gösterdiği imza töreni, görkemli anlara sahne oldu.
Birçok meşalenin yakıldığı görülürken, bazı taraftarlar horon teperek Salah'ı bekledi.
SALAH: "BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
İmza töreninde konuşan Mohamed Salah, şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kupalar kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum."
SALAH'IN SÖZLEŞMESİ
Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağlamıştı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.