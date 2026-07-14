Trabzonspor'da sürpriz ayrılık, anlaşma tamam. Taraftarın sevgilisi, 30 milyon euro'ya gidiyor
14.07.2026 16:14
Gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da taraftarların beklemediği ayrılık gerçekleşmek üzere...
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavililerin geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
FIORENTINA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren genç futbolcu için İtalya'dan çarpıcı iddia gündeme geldi.
SpaceViola'nın haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor ile Oulai transferi için anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ
Haberin devamında İtalyan temsilcisinin Trabzonspor ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı el sıkıştığı kaydedildi.
GROSSO İLE GÖRÜŞECEK
Oulai'nin bugün Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile görüşeceği aktarıldı.
İTALYA'YA GİDECEK
20 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği yazıldı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Oulai, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.