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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık, anlaşma tamam. Taraftarın sevgilisi, 30 milyon euro'ya gidiyor

14.07.2026 16:14

NTV - Haber Merkezi

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Gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen Trabzonspor'da taraftarların beklemediği ayrılık gerçekleşmek üzere...

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık, anlaşma tamam. Taraftarın sevgilisi, 30 milyon euro'ya gidiyor
Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Bordo-mavililerin geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

FIORENTINA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI 1
Reuters

FIORENTINA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fildişi Sahili Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren genç futbolcu için İtalya'dan çarpıcı iddia gündeme geldi.

 

SpaceViola'nın haberine göre Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor ile Oulai transferi için anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 2
Anadolu Ajansı

BONSERVİSİ

Haberin devamında İtalyan temsilcisinin Trabzonspor ile 30 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığı el sıkıştığı kaydedildi.

GROSSO İLE GÖRÜŞECEK 3
Anadolu Ajansı

GROSSO İLE GÖRÜŞECEK

Oulai'nin bugün Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile görüşeceği aktarıldı.

İTALYA'YA GİDECEK 4
Anadolu Ajansı

İTALYA'YA GİDECEK

20 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği yazıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI 5
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 31 maça çıkan Oulai, 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.