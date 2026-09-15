Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi
15.09.2026 10:33
Son Güncelleme: 15.09.2026 20:53
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Thomas Reis, bu akşam şehre geliyor.
Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir'le performansın eksik kalması sonrası teknik direktör arayışları hızlanan Trabzonspor'un teknik direktörü belli oldu.
NTV muhabiri Mete Kılıç, Trabzonspor'un daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le anlaştığını bildirdi.
Tecrübeli teknik adamın Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel jetiyle bugün Bulgaristan’dan Trabzon'a geleceği öğrenildi.
Reis yarın takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.
SÜPER LİG KARNESİ
Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.
Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.
DİĞER ADAYLAR KİMDİ?
Trabzonspor, bir süredir Stefano Pioli ile görüşüyordu ancak belirli noktalarda anlaşma sağlayamamıştı.
Bordo mavililerde en güçlü yerli aday ise Şenol Güneş olarak öne çıkmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ'LE EL SIKIŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Yayıncı kuruluş beIN Sports ise Trabzonspor'un teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya çok yakın olduğunu söylemişti. Haberin devamında yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek resmen el sıkışacağı aktarılmıştı.
Daha önce Trabzonspor'da 4 kez teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı.