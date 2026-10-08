Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor
08.10.2026 08:26
Son Güncelleme: 08.10.2026 08:28
Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılan yıldız ismin adı Galatasaray ile anılıyor.
Futbola verilen milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig için geri sayıma geçildi.
7. haftanın açılışını evinde Kasımpaşa'yı ağırlayarak yapacak olan Galatasaray, ara transfer dönemi için de şimdiden harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Christ Inao Oulai için bir kez daha devreye girdi.
İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çeken Fildişili futbolcunun mutlu olmadığı ve düzenli olarak forma giymek istediği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği iddia edilen 20 yaşındaki futbolcu için Fiorentina ile temas kurulacağı kaydedildi.
Galatasaray Yönetimi'nin satın alma opisyonlu kiralama teklifi hazırladığı yazılırken, başarılı futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
TRABZONSPOR'DAN 30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında transfer olmuştu.
TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR
Fiorentina'nın Oulai'yi bonservisiyle satması durumunda sonraki satıştan elde edilecek bedelin yüzde 10'luk kısmı bordo-mavililerin kasasına girecek.
Genç orta saha oyuncusu, bu sezon Firoentina formasıyla 5 maçta 245 dakika süre aldı.