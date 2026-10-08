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Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor

08.10.2026 08:26

Son Güncelleme: 08.10.2026 08:28

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Sezon başında Trabzonspor'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılan yıldız ismin adı Galatasaray ile anılıyor.

Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor
Anadolu Ajansı

Futbola verilen milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig için geri sayıma geçildi.

 

7. haftanın açılışını evinde Kasımpaşa'yı ağırlayarak yapacak olan Galatasaray, ara transfer dönemi için de şimdiden harekete geçti.

Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor 1
Anadolu Ajansı

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Christ Inao Oulai için bir kez daha devreye girdi.

 

İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çeken Fildişili futbolcunun mutlu olmadığı ve düzenli olarak forma giymek istediği belirtildi.

Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor 2
Anadolu Ajansı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un beğendiği iddia edilen 20 yaşındaki futbolcu için Fiorentina ile temas kurulacağı kaydedildi.

 

Galatasaray Yönetimi'nin satın alma opisyonlu kiralama teklifi hazırladığı yazılırken, başarılı futbolcunun da Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

TRABZONSPOR'DAN 30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ 3
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'DAN 30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Oulai, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında transfer olmuştu.

TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR 4
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'UN PAYI BULUNUYOR

Fiorentina'nın Oulai'yi bonservisiyle satması durumunda sonraki satıştan elde edilecek bedelin yüzde 10'luk kısmı bordo-mavililerin kasasına girecek.

 

Genç orta saha oyuncusu, bu sezon Firoentina formasıyla 5 maçta 245 dakika süre aldı.

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