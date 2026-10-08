Trabzonspor'dan 30 milyon euro'ya gitmişti, Galatasaray'a geliyor

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Christ Inao Oulai için bir kez daha devreye girdi.

İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çeken Fildişili futbolcunun mutlu olmadığı ve düzenli olarak forma giymek istediği belirtildi.