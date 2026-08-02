Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı
02.08.2026 19:30
Son Güncelleme: 02.08.2026 19:32
Trabzonspor, Avusturya'daki hazırlık maçında Serie A temsilcisi Udinese'yi mağlup etti.
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya'nın Udinese takımıyla karşı karşıya geldi.
Landskrona Idrottsplats'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Muçi'nin golünde asisti yeni transfer Aral Şimşir yaptı.
İlk hazırlık maçında Frankfurt'a 3-0, ikinci hazırlık maçında ise Al Sadd'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
LİGDE İLK MAÇ KASIMPAŞA'YA KARŞI
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.