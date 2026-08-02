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Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı

02.08.2026 19:30

Son Güncelleme: 02.08.2026 19:32

Selim Başeğmezer

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Trabzonspor, Avusturya'daki hazırlık maçında Serie A temsilcisi Udinese'yi mağlup etti.

Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı
Resmi Kurum

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İtalya'nın Udinese takımıyla karşı karşıya geldi.

Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı 1
Anadolu Ajansı

Landskrona Idrottsplats'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı 2
Anadolu Ajansı

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti. Muçi'nin golünde asisti yeni transfer Aral Şimşir yaptı.

Yeni transfer asist yaptı, Trabzonspor kazandı 3
Anadolu Ajansı

İlk hazırlık maçında Frankfurt'a 3-0, ikinci hazırlık maçında ise Al Sadd'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

LİGDE İLK MAÇ KASIMPAŞA'YA KARŞI 4
Anadolu Ajansı

LİGDE İLK MAÇ KASIMPAŞA'YA KARŞI

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

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