Trabzonspor'dan Beşiktaş'a destek. "Taraftarların yanındayız, şiddetle kınıyoruz"
26.11.2026 21:44
Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta çıkan olaylar sonrası Trabzonspor'dan destek mesajı yayımlandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla karşı karşıya geldi.
Güvenlik önlemleri kapsamında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası hakemler soyunma odasına gitti ve müsabaka durdu.
Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara orantısız müdahalesi ve yaşanan arbede sonrası müsabakaya geçici olarak ara verildi.
Trabzonspor, Beşiktaş taraftarının maruz kaldığı şiddet sonrası siyah-beyazlılara destek mesajı paylaştı.
İşte bordo-mavililerden yapılan paylaşım:
"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.
UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.
Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.
Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.
Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."