Trabzonspor'dan çok sert hakem tepkisi. "MHK gözlük dağıtsın"

"Biz genç hakemlerimize saygı duyuyoruz. Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun? Herkes pozisyonu çok net gördüğünü gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun. Herkes emek veriyor, çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun? Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor."