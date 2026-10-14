Trabzonspor'un eski hocasıydı, Süper Lig'e geri döndü

Hırvat çalıştırıcının özel uçakla Samsun'a gelerek kendisini sezon sonuna kadar Samsunspor'a bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı.

Kulübün açıklamasında şöyle denildi:

"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.

Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."