Trabzonspor'un eski hocasıydı, Süper Lig'e geri döndü
14.10.2026 14:43
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'e geri döndü.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrılmıştı.
Kırmızı-beyazlılar, Alman çalıştırıcının yerine göreve getirilen ismi resmen açıkladı.
Samsunspor, bir dönem Trabzonspor'u da çalıştırmış olan Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Hırvat çalıştırıcının özel uçakla Samsun'a gelerek kendisini sezon sonuna kadar Samsunspor'a bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacağı açıklandı.
Kulübün açıklamasında şöyle denildi:
"Kulübümüz, tecrübeli Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varmıştır.
Nenad Bjelica ve ekibi, bugün özel uçakla Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
55 yaşındaki çalıştırıcı, 18 Nisan 2023'te Trabzonspor'da başladığı görevine 11 Ekim 2023'te veda etmişti. Bjelica, bordo-mavililerde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet ve 8 yenilgi alarak 1.50'lik puan ortalaması yakalamıştı.
Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica, 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.