Trabzonspor'un Galatasaray zaferi yerel basını coşturdu. "Unutulmaz bir gece"
20.09.2026 08:37
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4 golle mağlup ettiği maç, yerel basında da geniş yer buldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin farklı galibiyeti, yerel basında da önemli yer buldu.
Taka Gazetesi, "Meteoroloji uyarmıştı. Trabzonspor gol oldu, yağdı" manşeti ile zaferi duyururken maç yorumu şöyleydi:
"Papara Park’ta Galatasaray’ı ağırlayan Trabzonspor, sahaya çıkan 11 oyuncusundan tribündeki binlerce taraftarına kadar adeta tek yürek oldu.
"UNUTULMAZ BİR GECE"
Bordo-mavililer, lider Galatasaray karşısında sergilediği etkili futbolu 4-0 gibi çarpıcı bir skorla taçlandırarak camiasına unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin başrolünde ise Mohamed Salah vardı."
"SALAH GECEYE DAMGA VURDU"
Günebakış, "Papara Park’ta gol şov! Galatasaray’a 4 gollü Trabzonspor darbesi" manşetini tercih ederken, "Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti. Muhammed Salah 3 golle geceye damga vurdu" ifadelerini kullandı.
Karadeniz Gazetesi ise, Salah'ı firavun kıyafeti ile tahta oturtup, ayağının dibine de bir aslan koyduğu illüstrasyonla maçı verirken başlık olarak da "Aslan terbiyecisi Mohamed Salah" diye yazdı.
Gazete ikinci başlık olarak da "Trabzonspor, Galatasaray'ı ezdi" dedi.
"TARİHİ GECEYE SALAH İMZASI"
Haber61 de Salah' manşete çıkardı.
"Trabzonspor’un Salah’ı var! Papara Park’ta tarihi gece" başlığını atan gazete maç yorumunda da “Trabzonspor, Galatasaray’ı Papara Park’ta 4-0 mağlup etti. Mohamed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla tarihi geceye damgasını vurdu” ifadelerini kullandı.