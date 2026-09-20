Trabzonspor'un Galatasaray zaferi yerel basını coşturdu. "Unutulmaz bir gece"

Günebakış, "Papara Park’ta gol şov! Galatasaray’a 4 gollü Trabzonspor darbesi" manşetini tercih ederken, "Trabzonspor, Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti. Muhammed Salah 3 golle geceye damga vurdu" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Gazetesi ise, Salah'ı firavun kıyafeti ile tahta oturtup, ayağının dibine de bir aslan koyduğu illüstrasyonla maçı verirken başlık olarak da "Aslan terbiyecisi Mohamed Salah" diye yazdı.

Gazete ikinci başlık olarak da "Trabzonspor, Galatasaray'ı ezdi" dedi.