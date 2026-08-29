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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu

29.08.2026 22:17

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'un maç takvimi açıklandı.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu
Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi biletini play-off turunda kaçıran ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakipleri belli olmuştu.

 

Bordo-mavililerin turnuvada oynayacağı maçların takvimi de netleşti.

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ 1
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

İşte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü:

 

15 Ekim | KuPS Kuopio (D)

22 Ekim | Hearts

5 Kasım | Freiburg

26 Kasım | CSKA Sofya (D)

10 Aralık | Jablonec

17 Aralık | Kızılyıldız (D)

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