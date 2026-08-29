Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu
29.08.2026 22:17
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'un maç takvimi açıklandı.
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi biletini play-off turunda kaçıran ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakipleri belli olmuştu.
Bordo-mavililerin turnuvada oynayacağı maçların takvimi de netleşti.
Anadolu Ajansı
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
İşte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü:
15 Ekim | KuPS Kuopio (D)
22 Ekim | Hearts
5 Kasım | Freiburg
26 Kasım | CSKA Sofya (D)
10 Aralık | Jablonec
17 Aralık | Kızılyıldız (D)