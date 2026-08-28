NTV

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

28.08.2026 01:07

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri netleşti.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibine 4-0 mağlup oldu.

 

Bordo-mavililer, toplam skorda 5-0 geriye düşerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri de belli oldu.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. 

TORBALAR VE RAKİPLER 2
Anadolu Ajansı

TORBALAR VE RAKİPLER

İşte torbalar ve muhtemel rakipler:

 

1. TORBA

 

Atalanta

Braga

Ajax

Freiburg

Monaco

Kopenhag

 

2. TORBA

 

Midtjylland

Kızılyıldız

Gent

Panathinaikos

Pafos

Brighton

 

3. TORBA

 

Lugano

Getafe

KuPS

Twente

Borac Banja Luka

Sint-Truiden

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 3
Anadolu Ajansı

4. TORBA

 

Lincoln Red Imps

Brann

Hearts

Kairat

TRABZONSPOR

Universitatea Craiova

 

5. TORBA

 

Riga FC

Hajduk Split

Jablonec

AGF

Nordsjaelland

Inter Club d'Escaldes

 

6. TORBA

 

Thun

CSKA Sofya

Kauno Zalgiris

Mjallby

Iberia 1999

Egnatia

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram