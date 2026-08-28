Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
28.08.2026 01:07
Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri netleşti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibine 4-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, toplam skorda 5-0 geriye düşerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri de belli oldu.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Monako'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.
TORBALAR VE RAKİPLER
İşte torbalar ve muhtemel rakipler:
1. TORBA
Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag
2. TORBA
Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton
3. TORBA
Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Borac Banja Luka
Sint-Truiden
4. TORBA
Lincoln Red Imps
Brann
Hearts
Kairat
TRABZONSPOR
Universitatea Craiova
5. TORBA
Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes
6. TORBA
Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia