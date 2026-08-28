Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
28.08.2026 14:32
Son Güncelleme: 28.08.2026 14:53
Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olmuş ve organizasyona veda etmişti.
Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan bordo-mavililerin rakipleri belli oldu.
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
Monako'da TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Trabzonspor'un rakipleri şöyle sıralandı:
Freiburg
Kızılyıldız (D)
KuPS (D)
Hearts
Jablonec
CSKA Sofia (D)
Konferans Ligi'nde fikstür, cumartesi günü belli olacak.
Konferans Ligi'ne katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrıldı. Her takım için Konferans Ligi'nde 6 rakip belirlendi.
TORBALAR
İşte torbalar:
1. TORBA
Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag
2. TORBA
Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton
3. TORBA
Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Borac Banja Luka
Sint-Truiden
4. TORBA
Lincoln Red Imps
Brann
Hearts
Kairat
TRABZONSPOR
Universitatea Craiova
5. TORBA
Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes
6. TORBA
Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia