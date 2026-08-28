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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

28.08.2026 14:32

Son Güncelleme: 28.08.2026 14:53

NTV - Haber Merkezi

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Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
NTV

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a mağlup olmuş ve organizasyona veda etmişti.

 

Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan bordo-mavililerin rakipleri belli oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ 1
Anadolu Ajansı

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Monako'da TSİ 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Trabzonspor'un rakipleri şöyle sıralandı:

 

Freiburg

Kızılyıldız (D)

KuPS (D)

Hearts

Jablonec

CSKA Sofia (D)

 

Konferans Ligi'nde fikstür, cumartesi günü belli olacak.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Konferans Ligi'ne katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrıldı. Her takım için Konferans Ligi'nde 6 rakip belirlendi.

TORBALAR 3
Anadolu Ajansı

TORBALAR

İşte torbalar:

 

1. TORBA

 

Atalanta

Braga

Ajax

Freiburg

Monaco

Kopenhag

 

2. TORBA

 

Midtjylland

Kızılyıldız

Gent

Panathinaikos

Pafos

Brighton

 

3. TORBA

 

Lugano

Getafe

KuPS

Twente

Borac Banja Luka

Sint-Truiden

 

4. TORBA

 

Lincoln Red Imps

Brann

Hearts

Kairat

TRABZONSPOR

Universitatea Craiova

 

5. TORBA

 

Riga FC

Hajduk Split

Jablonec

AGF

Nordsjaelland

Inter Club d'Escaldes

 

6. TORBA

 

Thun

CSKA Sofya

Kauno Zalgiris

Mjallby

Iberia 1999

Egnatia

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