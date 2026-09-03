Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Başkandan Arda Turan açıklaması
03.09.2026 09:04
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için adı geçen isimlere açıklık getirdi.
Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör konusunda birçok isim ön plana çıktı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı geçen isimlerle ilgili açıklama yaptı.
A Spor'a konuşan Doğan, "Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok. Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var." açıklamasında bulundu.
NELER YAŞANDI?
Trabzonspor'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona ermişti.
Avrupa maçı sonrası istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Tekke, son mağlubiyetin ardından ayrılık talebini yeniden iletmişti. Yönetim, görüşme sonrası Tekke'nin bu isteğini kabul etmişti.
18 AY SONRA TEŞEKKÜR MESAJIYLA VEDA EDİLDİ
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.
Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık.
Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor’a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı. Türkiye Kupası’nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.
Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor’a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık.
Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz.
Fatih Tekke’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum."
“BUNUN SORUMLUSU BENİM” DEMİŞTİ
Son olarak Süper Lig'de Amedspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Tekke maç sonu “Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok.” açıklamasında bulunmuştu.